Как сообщает Politeka.net, 19-летний молодой отец и настоящая звезда детского и взрослого "Голосу країни" Роман Сасанчин сейчас находится на самоизоляции, так как они с женой и месячной дочерью подхватили коронавирус. Пока у артиста появилась больше свободного времени, он решил ответить на вопросы поклонников в Instagram-сторис.
Так, у новоиспечённого отца спросили, как оно быть молодым папочкой. На это Роман ответил честно: "Конечно сложно, но очень интересно. Ребеночек с каждым днем меняется и стает другим. Такое впечатление, что с каждой минутой я в нее влюбляюсь все больше и больше.
Также у Сасанчина спросили, планирует ли он еще детей. На это молодой отец ответил: "Сейчас очень трудно сказать, потому что с первым не легко справляться, но, думаю, придет время, когда захотим еще одного бейбика".
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Напомним, Крошку-дочь Сасанчина экстренно госпитализировали, что с ребенком сейчас: "Помолитесь за нашу семью".
Как сообщала Politeka, Роман Сасанчин и его семья не могут жить в подаренной на "Голосі країни" квартире: в чем причина.
Также Politeka писала, что Жена победителя "Голосу країни" Сасанчина попала в больницу с новорожденной дочкой: "Здесь ужасные условия".