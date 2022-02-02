19-летний победитель шоу "Голос країни" Роман Сасанчин рассказал, что сейчас с его малышкой Элизабет, которую недавно госпитализировали в больницу.

Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Как известно, около месяца назад у него родилась дочка - Элизабет. На своей странице в Инстаграм артист опубликовал новые Сториз. Его жена Иванна и малышка попали в больницу из-за болезни. Роман Сасанчин рассказал, как сейчас обстоят дела с его дочкой.

"Как же я скучаю по своим девочкам. Не хотел выходить сегодня в Сториз, потому что настроение просто никакое. В голове только крутятся мысли про то, как маленькая дочечка мучается от болезни. Но Бог милосердный и я уверен, что он не оставит нашу малышку в беде. Прошу всех, кому не всё равно, помолитесь за нашу семью", — обратился Роман Сасанчин.

Также, певец поделился кадрами своей малышки, которые сделала в больнице его жена Иванна. Девушка добавила, что дочка уже скучает за папой.

Напомним, недавно Иванна Сасанчина у себя в Сториз показала положительный тест на covid-19. После этого, через какое-то время она пожаловалась на состояние дочки и рассказала, что у неё поднялась высокая температура.

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