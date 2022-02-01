Відомий український теле- та радіоведучий, друг Тіни Кароль Слава Дьомін взяв інтерв'ю у популярної блогерки та співачки MamaRika та поговорив з нею про заробіток в Інтернеті.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram ведучий Слава Дьомін опублікував відверте інтерв'ю з відомою співачкою та блогеркою MamaRika. Так, Дьомін поцікавився, скільки виконавиця заробляє з блогу Instagram, де за нею слідкує 443 тисячі людей.

Дьомін запитав співачку, скільки коштує один пост, однак та не захотіла називати цифри.

"Пост може доходити навіть до …. Ну загалом це не мало", - уникла відповіді MamaRika.

Дьоміну вдалося з'ясувати, що рекламний пост на сторінці в MamaRika коштує приблизно 1000$. Співачка зауважила, що ціна залежить від кількості підписників.

"Багато хто вважає, що блогерство - це не робота і що цим може займатись кожен. Помиляєтесь😉 Це робота, де працює фантазія і уява для того, аби аудиторії було цікаво спостерігати за життям. Тому і вартість постів не 20 грн😉", - підписав відео Слава.

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