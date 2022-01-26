Відома українська співачка Анастасія Приходько, яка була найсуворішою суддею шоу "Співають всі", засвітилася на концерті поруч з відомою артисткою.

Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько не так давно прийняла рішення знову повернутися на сцену. Раніше вона кілька років цілком присвячувала себе материнству. Зараз артистка теж приділяє багато часу родині, але не забуває і про кар'єру.

На свіжих фото вона показала, як її готують до виступу. Приходько загримували під строгий класичний стиль і зробили їй вельми стриману зачіску.

"Дуже холодно і спати хочу!",- підписала фото зірка.

Також артистка влаштувала справжню модну битву, засвітившись поруч з ефектною MamaRika, яка також не так давно стала мамою. Сама Приходько позувала в строгому костюмі в чоловічому стилі. MamaRika була її повною протилежністю, представивши в яскравому платті з латексу. Дівчата виглядали неймовірно.

Нагадаємо, що Приходько звернулася до українців, здивувавши одкровенням: "поспішаю нагадати...".

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