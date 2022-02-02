Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є переможцем проєктів "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Як відомо, близько місяця тому у нього народилася дочка - Елізабет. На своїй сторінці в Instagram артист опублікував нові Сторіз. Його дружина Іванна і малятко потрапили в лікарню через хворобу. Роман Сасанчин розповів, як зараз йдуть справи з його донькою.
"Як же я сумую за своїми дівчатками. Не хотів виходити сьогодні в Сторіз, бо настрій просто ніякий. В голові тільки крутяться думки про те, як маленька дочечка мучиться від хвороби. Але Бог милосердний і я впевнений, що він не залишить нашу дитину в біді. Прошу всіх, кому не все одно, Помоліться за нашу сім'ю", - звернувся Роман Сасанчин.
Також, співак поділився кадрами свого малятка, які зробила в лікарні його дружина Іванна. Дівчина додала, що дочка вже сумує за татом.
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Нагадаємо, нещодавно Іванна Сасанчина у себе в Сторіз показала позитивний тест на covid-19. Після цього, через якийсь час вона поскаржилася на стан дочки та розповіла, що у неї піднялася висока температура.
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