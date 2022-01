Как передает Politeka.net, Никита Добрынин является известным радиоведущим и главным героем девятого сезона проекта "Холостяк". Он со своей женой - Дашей Квитковой и сыном Львом отправился отдыхать на Сейшельские острова. На своей странице в Инстаграм Добрынин решил заговорить о ненависти женщин друг к другу. Он объяснил, что не понимает, как можно не поддерживать друг друга, когда попадаете в одни и те же ситуации и понимание лучше, чем у женщин и мужчин.

"Почему женщины хейтят других женщин?

Объясните мне.



Мужчины часто по жизни руководствуются принципом: "брат за брата — за основу взято". Но с женщинами всё несколько иначе.



Представительницы прекрасного пола временами чрезмерно критично относятся друг к другу, учёные называют это мизогонией



Казалось бы, женщины проходят через схожие ситуации, проблемы, понимают, какие бывают сложности и могут поддержать лучше любого мужчины. Но в реале отпускают самые едкие комментарии касательно воспитания детей, лишнего веса, растяжек и прочих нюансов.

Кто-то скажет — ну это же конкуренция, так заложено природой. Но мы ведь не в диких племенах обитаем вдали от цивилизации, зачем же травить и морально подавлять других людей?



Почему-то такие истории, как конфликты в Twitter между Тейлор Свифт и Никки Минаж, Бейонсе и Рианной, Хлои Кардашьян и Эмбер Роуз пользуются большой популярностью среди читателей. А миф о "женской дружбе" продолжает набирать обороты😐



Мне кажется, он настолько сильно впечатался в сознание, что некоторые считают это единственным возможным вариантом взаимоотношений и слепо ему следуют, think about it...



Будь это зависть или конкуренция, важно помнить, что все эти злостные высказывания не улучшают качество нашей жизни. Зачем хейтить, если можно поддержать? Зачем завидовать, если можно напрячься и достичь такого же результата?



Посылая в мир больше добра — оно возвращается к нам в стократном размере", — поделился мыслями Никита Добрынин.

