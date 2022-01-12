В этом году Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые стали родителями, пишет Politeka.net. Малыш Лев появился на свет 13 июля, и с тех пор родители не прекращают хвастаться ребенком в соцсетях.
Недавно родители рассказывали о трудностях, из-за которых пришлось забыть о сне - у малыша стали расти зубки, из-за чего повышалась температура. Однако ничего не омрачает радости родителей, и при любом удобном случае влюбленные с радостью показывают Льва.
В этот раз жена Никиты Добрынина запечатлела ребенка спящим в машине. Малыш уснул в детском кресле, укрытый теплым пледом.
"мой 👼🏻🤍", - написала Даша Квиткова.
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За час публикация собрала более 40 тысяч лайков и много комментариев. В Сети не переставали выражать свое умиление:
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