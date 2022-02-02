Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский рассказал, что причина в постоянных нововведениях, которые придумывают организаторы, передает «Обозреватель».
«Нас приглашали и во время отборов на СТБ, приглашали до сих пор. К сожалению, в Украине ежегодно меняются правила участия, изменяются форматы проведения, из-за чего постоянно происходят скандалы, ущерб от которых для артистов больше, чем польза от участия в конкурсе», - заявил Михаил Ясинский.
Продюсер Оли Поляковой отметил, что из-за новых правил принять участие в Нацотборе не могут многие профессиональные артисты.
«Организаторам важнее не смыслы, а бюрократические нормы. Для них важнее то, что было вчера, а не то, что происходит сегодня и что будет завтра. Они придумали после скандала с Maruv нелогичное и не очень законное условие — и теперь ряд профессиональных артистов не могут принять участие в отборе», - рассказал Ясинский.
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Напомним, финал Нацотбора на Евровидение состоится 12 февраля. Список финалистов следующий:
- Cloudless — All be alright
- Laud — Head Under Water
- Michael Soul — Demons
- Our Atlantic — Моя Любов
Вторая половина:
- Alina Pash — Тіні забутих предків
- Kalush Orchestra — Stefania
- Roxolana — GIRLZZZZ
- Wellboy — Nozzy Bossy
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