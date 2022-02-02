Популярной певице Оле Поляковой не раз предлагали принять участие в Нацотборе на Евровидение, но принять такое предложение она не может.

Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский рассказал, что причина в постоянных нововведениях, которые придумывают организаторы, передает «Обозреватель».

«Нас приглашали и во время отборов на СТБ, приглашали до сих пор. К сожалению, в Украине ежегодно меняются правила участия, изменяются форматы проведения, из-за чего постоянно происходят скандалы, ущерб от которых для артистов больше, чем польза от участия в конкурсе», - заявил Михаил Ясинский.

Продюсер Оли Поляковой отметил, что из-за новых правил принять участие в Нацотборе не могут многие профессиональные артисты.

«Организаторам важнее не смыслы, а бюрократические нормы. Для них важнее то, что было вчера, а не то, что происходит сегодня и что будет завтра. Они придумали после скандала с Maruv нелогичное и не очень законное условие — и теперь ряд профессиональных артистов не могут принять участие в отборе», - рассказал Ясинский.

Напомним, финал Нацотбора на Евровидение состоится 12 февраля. Список финалистов следующий:

Cloudless — All be alright

Laud — Head Under Water

Michael Soul — Demons

Our Atlantic — Моя Любов

Вторая половина:

Вторая половина: Alina Pash — Тіні забутих предків

Kalush Orchestra — Stefania

Roxolana — GIRLZZZZ

Wellboy — Nozzy Bossy

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