Известные украинские певицы Оля Полякова и Надя Дорофеева появились на одном из дней рождений, где громко и весело провели время - кадры уже в Сети.

Оля Полякова и Надя Дорофеева стали тренерами на проекте "Голос країни-12", где им приписывают конфликт, сообщает Politeka.net. В частности, в первом выпуске первая пригрозила коллеге, что запрет ее в гримерке, когда 22-летняя участница Инесса Грицаенко выбрала Надю Дорофееву в качестве тренера.

А во втором - Оля Полякова и Надя Дорофеева поспорили из-за певицы Марии Сур. Оля позвонила своей дочери, чтобы та уговорила участницу выбрать команду мамы. А Надя Дорофеева позвонила мужу Владимиру Дантесу. В итоге певица выбрала команду последней.

Несмотря на противостояние, которое нам показывают на экране, Наде Дорофеевой это не мешает оторваться под песни Оли Поляковой. Две звезды побывали на дне рождения диетолога, где "суперблондинка" выступала на сцене, а Надя Дорофеева подпевала ее песни и "отжигала" вместе с подругой.

Также артистка решила показать свой лук. Звезда позировала в кожаном костюме, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Красивая укладка была отличным дополнением.

Напомним, Надя Дорофеева в мини-платье встала на колени прямо на сцене

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