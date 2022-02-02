Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является популярной украинской исполнительницей, которая также с недавних пор участвует в съемках песенного шоу в качестве одной из судей. Несмотря на занятость, артистке нравится проводить время дома, готовить вкусности и быть с детьми.
Также Полякова вчера рассказала о пополнении в семье. Теперь у них есть по мимо обычных любимцев, еще и квакша необычного окраса, которую только привезли. Причем исполнительнице теперь приходится следить еще и за этим.
Для свой младшей дочери и была специально привезена квакша, ведь девочка увлекается экзотичными питомцами. С утра Полякова показала непривычный образ - в майке с изображением Макса Барских она расказала о своем утре:
"Ну что? Жабу покормила, готова" - с юмором подметила певица.
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Также на даче Полякова не раз показывала котов и собак, за которыми они присматривают.
«Дорогие мои, у нас новый обитатель. Это Квакша, вот у нее тут мушка ползает. Сейчас я покажу вам, как она ее ест. Она совсем малышка, пока еще в коробке, только приехала, но в скором времени мы сделаем ей болотце.
Это Алиса моя вот таким увлекается. Ящерица у нас уже есть, теперь у нас есть еще и Квакша. Вот так» - рассказывает Ольга в Инстаграм с утра.
Мы писали также, что недавно стартовал очередной сезон вокального шоу Голос країни, в котором также примет участие и Оля Полякова. Завадюк также рассказал, что на шоу Полякова раскрылась с новой стороны.
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