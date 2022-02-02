Как пишет Politeka.net, Екатерина Осадчая начала съемки нового сезона своего шоу «Світське життя». Программа будет в интересном формате – вместе с украинскими звездами телеведущая посещает разные города. Первой командировкой Екатерины Осадчей в этом году стала поездка в Буковель с певицей Златой Огневич.
Теперь же участницей «Світського життя» оказалась Екатерина Кухар, с которой Екатерина Осадчая провела время во Львове.
«Світське турне триває», - написала телеведущая в новых сторис, где показала кадры с прима-балериной.
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Екатерина Осадчая пообщалась с гостьей своей программы во время прогулки по Львовским улочкам.
Также звезды посетили мастерскую по изготовлению свечей и даже попробовали себя в этом ремесле. На кадрах показано, как они окунали в расплавленный воск заготовки. При этом у Осадчей что-то пошло не по плану.
"Ой, а у меня отцепилось", - сказала она, когда достала из емкости крючок без заготовок.
Напомним, муж Екатерины Кухар, отбросив стеснение, попросился на "Танці з зірками": "Великий Вова Завадюк, возьми..."
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Также Politeka писала, что Осадчая рванула в Карпаты с Огневич, появились кадры откровенного разговора: "Злата, ты себе никогда такого не позволяла"