Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар является популярной украинской примой-балериной. Звезду пригласили также судить проект "Танці з зірками" вместе с Максом Чмерковским и Владом Ямой. Но о работе в театре артистка не забывает и в этот раз решила подогреть интерес украинцев к своим выступлениям.
"А зима еще в самом разгаре!
Снег и легкий мороз именно под стать нашему волшебному туру, отныне начавшемуся по Украине.
Я знаю, как долго вы ждали нашей встречи, поэтому мы едем к вам", - написала Катя.
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Также звезда перечислила список городов и добавила фото, на котором была в балетной пачке.
Жена Чмерковского отреоагировала на публикацию Кати и поставила смайлик.
Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
"Эх, а где же Мариуполь? Вас тут ждут", "Какая же она прекрасная", "Ужгород ждет с нетерпением".
Напомним, Каменских, Джамала, Кухар и другие поразили экспериментами с внешностью
А еще Politeka сообщала, что Екатерина Кухар с мужем Стояновым проверили балетные способности у ведущих "1+1"
Также Politeka писала, что Екатерина Кухар показала, как развлекала себя на гастролях во Франции