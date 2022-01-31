Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар является популярной украинской примой-балериной. Звезду пригласили также судить проект "Танці з зірками" вместе с Максом Чмерковским и Владом Ямой. Но о работе в театре артистка не забывает и в этот раз решила подогреть интерес украинцев к своим выступлениям.

"А зима еще в самом разгаре!

Снег и легкий мороз именно под стать нашему волшебному туру, отныне начавшемуся по Украине.

Я знаю, как долго вы ждали нашей встречи, поэтому мы едем к вам", - написала Катя.

Также звезда перечислила список городов и добавила фото, на котором была в балетной пачке.



Жена Чмерковского отреоагировала на публикацию Кати и поставила смайлик.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Эх, а где же Мариуполь? Вас тут ждут", "Какая же она прекрасная", "Ужгород ждет с нетерпением".

Напомним, Каменских, Джамала, Кухар и другие поразили экспериментами с внешностью

А еще Politeka сообщала, что Екатерина Кухар с мужем Стояновым проверили балетные способности у ведущих "1+1"

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар показала, как развлекала себя на гастролях во Франции