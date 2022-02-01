Как пишет Politeka.net,Екатерина Кухар вместе с Александром Стояновым уже много лет живет вместе, а также воспитывает детей. Причем пара вместе выступает и ездит по городам со спектаклями.
Недавно в интервью на канале AGASI Стоянов ответил на довольно интересные и даже неожиданные вопросы: хотелось ли бы поучаствовать в шоу "Танцы со звездами"? (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца). Анастасия Волочкова - тяжелая балерина? Какие непристойные предложения поступали за всю карьеру? И на другие весьма интересные темы.
Отметим, что Стоянов танцует вместе с женой уже много лет. Их первым совместным спектаклем на сцене стал спектакль, который прошел аж в 2006 году.
Так, в интервью Стоянов рассказал, что хотел бы принять участие в шоу "Танцы со звездами": "Великий Вова Завадюк, возьми меня. Почему бы и нет?" – пошутил мужчина и добавил, что также является профессиональным танцором.
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Ранее мы писали, что Катерина не забывает работе в театре артистка не забывает и в этот раз решила подогреть интерес украинцев к своим выступлениям.
Напомним, Каменских, Джамала, Кухар и другие поразили экспериментами с внешностью
А еще Politeka сообщала, что Екатерина Кухар с мужем Стояновым проверили балетные способности у ведущих "1+1"
Также Politeka писала, что Екатерина Кухар показала, как развлекала себя на гастролях во Франции