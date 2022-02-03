Как пишет Politeka.net, юный одессит Муаяд Абдельрахим стал победителем вокального шоу "Співають всі". После этого жизнь 16-летнего парня круто изменилась. Он получил широкую известность: мальчика узнают на улице.

Муаяд Абдельрахим стал активно развивать свое творчество и блог в Инстаграм, за которым следят уже почти 10 тысяч подписчиков.

В новом посте он показал видео, как поет песню просто в супермаркете, вместо микрофона он использовал упаковку чипсов, которая даже подошла по цвету к его куртке.

«Не заходи в мой Инстаграм, я удалил свою страницу. Сердце порву напополам, и улечу поближе к птицам», - пел Муаяд Абдельрахим.

«Песню Instagram можно петь везде», - подписал кадры юный артист.

Похоже, видео понравилось его подписчикам.

«Класс», «Это точно», "Ждём релиза", - отреагировали на пост фолловеры Муаяда Абдельрахима, не забыв и о лайках.

Напомним, победитель "Співають всі" Муаяд показал свою 18-летнюю красотку-сестру: "В жизни Настя выглядит..."

Как сообщала Politeka, Муаяд после победы на "Співають всі" озадачил новой работой: «Эксклюзив!»

Также Politeka писала, что юный победитель "Співають всі", который поразил всех суде йпроекта, раскрыл, чем занимается сейчас: «Просто огонь»