Ведущая службы новостей на "1+1" Маричка Падалко опубликовала обращение к украинцам на своей странице в Сети.

Как пишет Politeka.net ведущая телеканала "1+1" Маричка Падалко, которая вместе с мужем Егором Соболевым воспитывает троих детей (сына Михаила, а также дочерей – Марию и Екатерину), поделилась новым постом на своей странице в Instagram.

"Все! У моих детей закончилась дистанционка, а у меня - дача). Снова завтра в школу - неожиданное решение на фоне роста количества больных. Сначала нас отправили до конца этой недели, но опросив в вайбере родителей о состоянии здоровья детей, решили открыть школу. На долго ли... Кто-то еще учится очно?"- поделилась звезда.

Отметим, в конце января Маричка Падалко рассказывала, что ее 14-летний сын Миша заразился коронавирусом, именно нового штамма "Омикрон", пик заболеваемости которым в Украине прогнозировали в Минздраве на февраль.

Маричка Падалко отметила, что первым симптомом стал насморк. Среди других симптомов "Омикрона" Минздрав называет головную боль, усталость, чихание, боль в горле, хриплый голос, кашель, озноб или дрожь, потерю или изменение вкуса/обоняния.

Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко сообщила о болезни сына и назвала первый симптом.

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