Как передает Politeka.net, известные украинские исполнители Ната Жижченко (ONUKA), Юлия Санина (The Hardkiss), Артем Пивоваров и Алена Савраненко (Аlyona Аlyona) вместе написали текст, записали песню «Твой день», которая стала аундтреком комедии «Лучшие выходные».
Фото артистов появилось на странице группы The Hardkiss в Инстаграм.
«Какие крутые воспоминания! Какое крутое лето на @atlasweekend ❤ Ребят, я вам всем очень благодарна. Шикарная, легкая и позитивная коллаба ❤ Фильм @thebestweekendmovie уже можно посмотреть в кино», - говорится в сообщении.
Пользователи Сети были восхищены совместным появлением известных артистов.
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«Любим», «О, Боже, все лучшие», «Все любимые певцы», «Класс», - пишут в комментариях.
Напомним, песня «Твой день» впервые прозвучала летом 2021 года на сцене фестиваля Atlas Weekend после выступления The Hardkiss, закрывавшего фестиваль.
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