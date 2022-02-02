ONUKA, Юлия Санина из The Hardkiss, Артем Пивоваров и Алена Савраненко произвели фурор совместным появлением.

Как передает Politeka.net, известные украинские исполнители Ната Жижченко (ONUKA), Юлия Санина (The Hardkiss), Артем Пивоваров и Алена Савраненко (Аlyona Аlyona) вместе написали текст, записали песню «Твой день», которая стала аундтреком комедии «Лучшие выходные».

Фото артистов появилось на странице группы The Hardkiss в Инстаграм.

«Какие крутые воспоминания! Какое крутое лето на @atlasweekend ❤ Ребят, я вам всем очень благодарна. Шикарная, легкая и позитивная коллаба ❤ Фильм @thebestweekendmovie уже можно посмотреть в кино», - говорится в сообщении.

Пользователи Сети были восхищены совместным появлением известных артистов.

«Любим», «О, Боже, все лучшие», «Все любимые певцы», «Класс», - пишут в комментариях.

Напомним, песня «Твой день» впервые прозвучала летом 2021 года на сцене фестиваля Atlas Weekend после выступления The Hardkiss, закрывавшего фестиваль.

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