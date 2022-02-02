Как пишет Politeka.net, популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала о своей проблеме на странице в Инстаграм.

Alyona Alyona обладает пышными формами, при этом не комплексует из-за фигуры и не собирается худеть, чтобы кому-то понравиться. Однако с определенными трудностями она все же сталкивается.

«У меня есть проблема. Мне очень сложно найти одежду о размеру», - призналась артистка.

Alyona Alyona добавила, что такая проблема характерна именно для Украины, тогда как в Европе ситуация другая.

«И мне грустно, что в Европе почти каждый бренд очень friendly к людям plus size. В Украине редко для женских коллекций есть L, XL XXL», - отметила рэп-исполнительница.

Напомним, ранее Alyona Alyona рассказывала, что когда-то из-за лишнего веса ее бросил парень. Артистка призналась, что этот случай ранил ее до глубины души и повлиял на отношения с людьми.

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