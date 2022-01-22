Актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней шоу "Холостячка", призналась, сколько начала зарабатывать после проекта.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса. Звезда в 2019 году победила с Евгением Котом на "Танцях з зірками", в 2020 году стала первой украинской "Холостячкой", а в 2021 актрису пригласили судить проект "Україна має талант". В новом интервью Дороти Ксения призналась, сколько зарабатывает после проекта "Холостячка".

Дороти спросила, сейчас смена Ксении Мишиной больше тысячи долларов или меньше.

"Ты сказала в одном из последних интервью, что даже гонорар вырос на 50%. Сколько у тебя сейчас самая большая плата за твою смену? Больше тысячи долларов, меньше?", - задала вопрос Дороти.

"Ну это в пределах. Это в зависимости от проекта. Какой-то может мне так дать, какой-то проект меньше...", - сказала Ксения.

Также Ксения призналась, что до "Холостячки" на блогерстве зарабатывать практически не выходило, ведь фанатская база сильно выросла благодаря проекту.

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