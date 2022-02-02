Как передает Politeka.net, Ксения Мишина - главная героиня первого сезона проекта "Холостячка". Также она популярная украинская актриса, которая снимается во множестве фильмов и сериалов. Стоит отметить, что она участвует в съемках не только в Украине. На этот раз актриса опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Мишина представила трейлер нового фильма, который скоро появится в украинских кинотеатрах.

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Вся наша крутая команда ждёт, а вы ?", — спросила у поклонников Ксения Мишина.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Класс, очень хочу посмотреть", "Огонь, жду с нетерпением, этот фильм. Нууу Мишина, ну, молодчина", "Ждем, это будет нечто", "Артемий и Ксения это что-то неимоверное ! Очень жду!", "Жду с нетерпением".

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