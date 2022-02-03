Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша, путешественница и возлюбленная "Холостяка" Михаила Заливако Анна Богдан поделилась с фанатами, что приболела. В своих Instagram-сторис девушка показала кадры, как меряет температуру и немного рассказала о своем самочувствии.
Так, сначала Аня выложила кадр с чашкой и рассказала, что сейчас у нее много знакомых болеют. "Сейчас так много знакомых болеют. И что-то приболела", - подписала сторис девушка. Также Богдан показала милого котика, который помогает ей мерять температуру.
В конце Аня выложила снимок с градусником, на котором видно, что температура немного повышена. "Есть небольшая. Лечим горло дольше", - подписала эту сторис Богдан.
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Отметим, что на днях избранница "Холостяка" Заливако опубликовала несколько сторис, в которых рассказала о своем весеннем настроении и о том, как уже ждет потепления. А теперь вот, приболела.
Напомним, Расстроенная победительница "Холостяка" Анна Богдан поведала о своей беде: "Никогда такого не было...".
Как сообщала Politeka, Избранница "Холостяка" Заливако показала фигуру в купальнике и раскрыла секрет стройности: "Это прекрасный способ".
Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Анна Богдан в теплой шубе помечтала о весне: "Хочется…".