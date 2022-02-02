Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала популярной блогеркой благодаря участию в проекте "Холостяк" с Михаилом Заливако, где одержала победу. Теперь за звездой следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где блогерка делится многим интересным.
В этот раз Анна решила поделится сторисами, в которых рассказала о своей беде.
"Последнее время теряю украшения. Никогда такого не было. За 2 месяца 3 украшения. Сегодня непонятно как с меня слетело одно из моих любимых...", - написала Анна.
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На втором сторис звезда сидела уже перед зеркалом, делая селфи.
"Верите в суеверия?", спросила Анна и предложила нажать на ответ "Да" или "Нет".
После этого Богдан развеселила себя и показала, как ласкает кота.
"А это что за чудо... Целоваться хочет", - написала Анна.
Напомним, победительница "Холостяка" Анна Богдан пожаловалась на важный недостаток Заливако
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