Как сообщает Politeka.net, популярный украинский ведущий и блогер Никита Добрынин, который с женой и маленьким сыном отдыхает на Сейшелах, поделился в своем Instagram яркими кадрами с отдыха. В подписи к своей публикации блогер поделился размышлениями о красоте и внешности.

Как видно, на новых снимках Никита запечатлен на пляже, на одном из кадров он повис на разлогой пальме, которая склонилась над пляжем к океану. Перед камерой шоумен появился в темных шортах и свободной светлой рубашке.

В подписи к фото Добрынин написал: "Мне кажется, в плане внешности люди делятся на 2 типа: те, кто вечно гонятся за стандартами красоты и те, кто работают над принятием себя (оба варика – бег без финиша). Если в первом варианте человек обрекает себя на вечную гонку, ведь стандарты обновляются со скоростью света, то во втором содержится более правильная тактика. Очень важно полюбить себя и принять сейчас, в моменте. Да и чёрт, нравиться всем — невозможно, нет смысла гнаться за всеобщим признанием и победами в конкурсах красоты".

Напомним, "Холостяк" Добрынин показал, как нежится на отдыхе в тишине: "Не будите меня!".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Добрынин на отдыхе заговорил о женском "хейте": "Объясните мне...".

Также Politeka писала, что Жена "Холостяка" Добрынина показала свой настоящий характер: "Мужу не скучно зато".