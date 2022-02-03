16-летний певец и победитель "Співають всі" Муаяд Абдельрахим восхитил новым видео на своей странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, 16-летний одессит Муаяд Абдельрахим после победы в вокальном шоу "Співають всі", после завершения проекта активно занялся творчеством. В частности он уже записал новую песню. Парень даже устроил фотосессию в стильных нарядах, один из кадров которой станет обложкой сингла.

В новом посте Муаяд Абдельрахим показал, как проходила запись песни на студии.

«Как записывали песню Instagram! Спасибо @omut_official за то, что подарил песню», - написал он.

Поклонники молодого артиста, количество которых постоянно растет, пишут, что уже не могут дождаться премьеры.

«Муаяд, очень круто», «О, Господи, как же красиво...», «Не могу дождаться», «Круто», «Жду премьеру», - пишут в комментариях.

Отметим, Муаяд Абдельрахим ранее уже публиковал небольшие фрагменты новой композиции.

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