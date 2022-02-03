Избранница "Холостяка-11" Михаила Заливако, модель и турагент Анна Богдан, пожаловалась на плохое состояние здоровья, и как ее надежды не оправдались.

Михаил Заливако и Анна Богдан продолжили строить отношения после завершения съемок, пишет Politeka.net. Пара сразу после шоу стала жить вместе, при этом скрывая отношения, ведь финал программы еще не был показан.

Красотка ведет активно блог в Инстаграм, и после такой известности на ТВ у Анны Богдан увеличилось количество подписчиков.

Сейчас на страницу звезды Сети подписаны 257 тысяч человек.

В стори 2 февраля избранница "холостяка" сообщила неприятную новость - она приболела, температура поднялась выше 37 градусов, а также заболело горло. Анна Богдан начала лечение, однако оно не особо помогло.

Уже третьего февраля Анна Богдан сообщила, что ей плохо.

"Как же я надеялась, что вылечусь за день. Сегодня хуже, чем вчера", - написала она, подкрепив снимок, на котором лежала на кровати, а рядом с ней кошка Бублик.

Отметим, в предыдущих постах Анна Богдан рассказывала, что много ее знакомых также болеют.

Примечательно, что сейчас повышена сезонная заболеваемость.

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