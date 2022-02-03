Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Дану Балану и Тине Кароль, опубликовали яркое видео, на котором эта парочка зажигательно танцует. Очевидно, эти кадры были сделаны во время съемок вокального шоу "Голос країни", где Дан и Тина сидели в тренерских креслах. К слову, именно во время и после "Голоса" этой парочке начали приписывать бурный роман.

В ролике сначала показали Балана, который говорит, видимо, участнику: "Что значит танцуй просто так? Просто так я только с Тиной танцую". А затем на видео можно увидеть Кароль, которая танцует, а рядом с ней и Дана, который радостно присоединился к ней. Выглядит эта парочка очень мило и очаровательно.

Отметим, что некоторые фанаты до сих пор верят, что между Тиной Кароль и Даном Баланом есть любовь и продолжают приписывать им романтические отношения. Сами певцы поначалу даже подогревали слухи о своей связи, однако несколько месяцев назад Балан заявил, что не состоит с Тиной в отношениях, а все что видели зрители на "Голосе країни", не больше чем симпатия и дружба.

Напомним, "Похож на Дана": неизвестные кадры Тины Кароль с мужчиной вызвали ажиотаж.

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