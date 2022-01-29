На одной из фан-страничек 42-летнего Балана в Инстаграм опубликовали архивное видео со съемок девятого сезона "Голосу країни" в 2019 году, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
На кадрах показана репетиция перед вокальными боями. Можно заметить сидящего на стуле Дана, качающегося в такт музыке и похлопывающего рукой себя по колену. Певец сосредоточенно на что-то смотрел и всем своим видом показывал серьезность в деле. Возможно, Балан "инспектировал" пение своей подопечной Оксаны Мухи, которая впоследствии и стала победительницей того сезона "Голосу країни".
"Как все сосредоточены. ❤️"; "Какой красивый 🔥🔥❤️👏😮🥰", - комментируют пользователи.
Напомним, Балан вернулся на "Голос країни" ради одного эфира в 11-м сезоне, чтобы помочь судье Тине Кароль с нокаутами. С последней, к слову, ему несколько лет приписывали роман, который не подтвердился.
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Балан признавался, что был рад вернуться: "Я хотел окунуться еще раз в этот процесс, мне это очень нравится... Но, мне кажется, два сезона - этого хватило для меня. Я раскрыл все, что мне было интересно. Я не исключаю возможности, что когда-то, возможно, буду в проекте, но на данный момент у меня в приоритете другие проекты".
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