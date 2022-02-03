Как передает Politeka.net, Ольга Полякова стала тренером в новом сезоне проекта "Голос країни". Полякова не раз говорила о том, что ей уже давно нужно было засветиться в таком проекте и показать на что она способна. На своей странице в Инстаграм Полякова продемонстрировала, как её перевоплощают стилисты перед съемками. Однако, певица не раскрывает какие именно съемки состоятся.

"Всем привет. О боже, это же какая-то идеальная женщина", — высказала свой восторг Ольга Полякова.

Поляковой делают шикарный макияж и укладку, подчеркивая красоту певицы. Стоит отметить, что в "Голосі країни" также тренерами стали Потап, Святослав Вакарчук и Надя Дорофеева, с которой у певицы часто возникают споры и борьба за участников.

Напомним, недавно Полякова засветила Макса Барских у себя дома. Она продемонстрировала, какую футболку приобрела. А на ней и оказался известный артист.

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