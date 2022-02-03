Как передает Politeka.net, Ольга Полякова стала тренером в новом сезоне проекта "Голос країни". Полякова не раз говорила о том, что ей уже давно нужно было засветиться в таком проекте и показать на что она способна. На своей странице в Инстаграм Полякова продемонстрировала, как её перевоплощают стилисты перед съемками. Однако, певица не раскрывает какие именно съемки состоятся.
"Всем привет. О боже, это же какая-то идеальная женщина", — высказала свой восторг Ольга Полякова.
Поляковой делают шикарный макияж и укладку, подчеркивая красоту певицы. Стоит отметить, что в "Голосі країни" также тренерами стали Потап, Святослав Вакарчук и Надя Дорофеева, с которой у певицы часто возникают споры и борьба за участников.
Ротару раскрыла свой диагноз, о котором молчала, Максим Галкин не остался в стороне: "Дай Бог здоровья"
"Невероятно тяжело хоронить ребенка": маленькой украинки не стало прямо на уроке, детали
Ушла из жизни красивейшая актриса ХХ века: "В нее невозможно было не влюбиться"
Жил в пансионате: как прошли последние дни жизни Куравлева, оставившего миллионное наследство
Прощание с Куравлевым, появились кадры с безутешным сыном и внуком: "Мы всегда будем вместе"
Напомним, недавно Полякова засветила Макса Барских у себя дома. Она продемонстрировала, какую футболку приобрела. А на ней и оказался известный артист.
Ранее сообщалось, Полякова и Дорофеева "сцепились" на Голосі країни из-за 17-летней школьницы: "Я не сдамся без боя"
Также, Полякову зовут на Евровидение, продюсер певицы раскрыл подробности: "После скандала с Maruv…"
Politeka рассказывала, "Нереальный": у Дорофеевой появился новый молодой красавчик, завидует даже Полякова