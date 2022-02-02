Украинские певицы Надя Дорофеева и Оля Полякова сейчас снимаются вместе на проекте "Голос країни-12", в котором стали настоящими соперницами в борьбе за участников.

Надя Дорофеева и Оля Полякова стараются набрать к себе в команды людей, которые им понравились, сообщает Politeka.net. Пока больше всего участников выбрала себя Надя Дорофеева, которая обогнала не только Олю Полякову, но и Потапа со Святославом Вакарчуком.

В частности, артистка стала тренером молодого красавчика Александра - вокалиста и гитариста Министерства обороны Украины. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Певец зажигательно исполнил композицию «О, мама» группы Сальто, развернув два кресла - Оли Поляковой и Нади Дорофеевой. Участник выбрал последнюю, заставив завидовать звезде ее коллегу.

Видео выступления быстро собрало более 60 тысяч просмотров и много комментариев.

"🔥 очень круто!", "Нереальный🔥", "Это было лучшее выступление в тот день🔥🔥🔥🔥🔥", "Молодец.👏👏👏", "👏👏👏👏👏 молодец 👏👏😮 это классно 👏👏👏👏", "Молодец, так держать 🔥🔥🔥", "Самое яркое впечатление ! Красавчики! Успеха!", - написали пользователи Сети.

Напомним, Полякова заставила плясать Дорофееву после конфликтов на "Голосі країни"

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