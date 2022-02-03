Как сообщает Politeka.net, 63-летняя певица решила показать поклонникам, как проходят ее дни на «рабочем месте». Звезда опубликовала в своем Инстаграм новое видео, в котором показала себя в обычной жизни.
Судя по обстановке на заднем плане, Мадонна находилась на студии звукозаписи. Она была в компании нескольких музыкантов. Приятели ели суши и весело шутили между собой.
«Я величайшая!», - воскликнула в какой-то момент певица.
Ротару раскрыла свой диагноз, о котором молчала, Максим Галкин не остался в стороне: "Дай Бог здоровья"
Мишина встретила нового "холостяка", кадры уже в сети: "Артемий и Ксения, это что-то..."
Финалист "Холостячки" Дима Шевченко раскрыл, что болен: "Признаюсь честно..."
Роман Сасанчин и его семья не могут жить в подаренной на "Голосі країни" квартире: в чем причина
Тело известного молодого актера обнаружено спустя неделю поисков: "Мир потерял лучшее"
На кадрах она была одета в черную водолазку из полупрозрачной ткани, под которой просвечивалось черное белье. Ее образ дополняли дерзкие кожаные перчатки без пальцев и многочисленные цепочки на шее, на одной из которых висел массивный крест.
«Освободи свой разум», - подписала кадры Мадонна.
Ее поклонники тут же отреагировали.
«Ты действительно величайшая», «Люблю тебя», «Люблю эти моменты в студии», «Королева танцпола», «Огонь», «Это восхитительно», «У нее есть чувство юмора и суши», - пишут люди.
Напомним, Мадонна в колготках-сеточке устроила неприличную фотосессию возле своего автомобиля.
Как сообщала Politeka, Мадонна опубликовала редкое фото с отцом на семейном винограднике.
Также Politeka писала, что 63-летняя Мадонна неожиданно выступила с мощным посланием, бросив вызов людям.