Знаменитая поп-дива Мадонна показала, как проводит время на студии звукозаписи в компании своих приятелей-музыкантов.

Как сообщает Politeka.net, 63-летняя певица решила показать поклонникам, как проходят ее дни на «рабочем месте». Звезда опубликовала в своем Инстаграм новое видео, в котором показала себя в обычной жизни.

Судя по обстановке на заднем плане, Мадонна находилась на студии звукозаписи. Она была в компании нескольких музыкантов. Приятели ели суши и весело шутили между собой.

«Я величайшая!», - воскликнула в какой-то момент певица.

На кадрах она была одета в черную водолазку из полупрозрачной ткани, под которой просвечивалось черное белье. Ее образ дополняли дерзкие кожаные перчатки без пальцев и многочисленные цепочки на шее, на одной из которых висел массивный крест.

«Освободи свой разум», - подписала кадры Мадонна.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Ты действительно величайшая», «Люблю тебя», «Люблю эти моменты в студии», «Королева танцпола», «Огонь», «Это восхитительно», «У нее есть чувство юмора и суши», - пишут люди.

Напомним, Мадонна в колготках-сеточке устроила неприличную фотосессию возле своего автомобиля.

Как сообщала Politeka, Мадонна опубликовала редкое фото с отцом на семейном винограднике.

Также Politeka писала, что 63-летняя Мадонна неожиданно выступила с мощным посланием, бросив вызов людям.