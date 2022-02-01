Оля Полякова и Святослав Вакарчук абсолютно разные звезды, со своим оригинальным репертуаром, передает Politeka.net. Такие непохожие певцы встретились на шоу "Голос країни-12".

В новом интервью артистка рассказала об общении со Святославом Вакарчуком.

"Я ему подарила свой сыр, а он сказал, что это лучший сыр в его жизни. Я теперь буду поставлять Вакарчуку сыр всегда. Буду делать ему своими ручками", - заявила Оля Полякова.

Отметим, Оля Полякова живет в частном доме, в котором организовала собственное хозяйство. Звезда занимается изготовлением сыра из молока своего скота. Многие звезды хвалили продукт артистки, кроме Святослава Вакарчука, также Маша Ефросинина рассказывала о вкуснейшем сыре Оли Поляковой.

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Отметим, кроме указанных звезда, также на "Голосі країни-12" тренерами стали Надя Дорофеева и Потап.

Примечательно, что в прошлом сезоне победил участник из команды Нади Дорофеевой, Сергей Лазановский. А вот Потап неоднократно был наставником на проекте, но пока не победил ни один из его участников.

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