Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк, которую украинцы хотят видеть героиней нового сезона шоу «Холостячка», решила подогреть интерес публики к этой теме. Интересный кадр ведущая показала на своей странице в Инстаграм.
Отметим, недавно ведущий проектов «Холостяк» и «Холостяка» Григорий Решетник опубликовал фото, где позировал вместе с героинями первых двух сезонов "Холостячки" Ксенией Мишиной и Златой Огневич. Он обратился к зрителям, спросив, кого они хотели бы видеть героиней следующего сезона. Очень многие написали, что хотели бы, чтобы новой «Холостячкой» стала Леся Никитюк.
Телеведущая показала скриншот экрана во время видеоконференции по Zoom, в которой участвовал также и Григорий Решетник.
«Вечерний зум по поводу участия в шоу «Холостячка». Кого возьмет Гриша Решетник», - подписала кадр Леся Никитюк.
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Отметим, Лесю Никитюк также хотели видеть во втором сезоне украинской "Холостячки".
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