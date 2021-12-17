В сети обсуждают, какая "Холостячка" оказалась лучше. Украинцы выбирают между Ксенией Мишиной и Златой Огневич, однако вспомнили Лесю Никитюк.

Как передает Politeka.net, недавно закончился второй сезон проекта "Холостячка", где главной героиней была Злата Огневич. Однако, украинцы всё еще вспоминают фурор первого сезона с Ксенией Мишиной.

Так, на этот раз на одной из фан-страниц проекта "Холостячка" в Инстаграм опубликовали новое фото. На кадрах сделали коллаж со снимком Ксении Мишиной и Златой Огневич. На аккаунте решили провести голосование, какая "Холостячка" оказалась лучше.

"Привет! Какая Холостячка вам понравилась больше со Златой Огневич или с Ксенией Мишиной?", — спрашивают на аккаунте.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "С Мишиной харизматичная, яркая, крутая. А Злата не рыба, не мясо", "И та и та хорошая, но Огневич более простой и хороший человек!", "Лучше бы Никитюк была", "Мне две Холостячки очень понравились", "Обе, но со Златой страстей море", "Понимаю, что это шоу работают по сценарию. Так вот, у Златы лучше сценарий, хотя она оказалась не очень в выигрышном плане".

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