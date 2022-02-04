56-летняя Мазур в Международный День борьбы с раком, 4 февраля, опубликовала мотивационный пост у себя в Инстаграм, поделившись с украинцами, что именно ей помогло победить страшное заболевание, передает Politeka.net.
Главное, по словам, Мазур, не бояться и делать все, что говорят врачи.
"Я даже никогда не говорю: мое заболевание. Может, в этом и есть моя психологическая защита. Для врачей важно, как настроена я сама. А я настроена распрощаться с этой опасностью навсегда <...>. Чему научила меня болезнь? Быть внимательнее прежде всего к себе. Искать положительные эмоции. Находить время для отдыха. Больше бывать с теми, кто вас любит. А еще – не бояться просить о помощи – и принимать ее. Поэтому всем, кто впервые получил диагноз «онко» и прямо сейчас думает, что делать, говорю: "Не бойтесь. Бороться – стоит. И те, кто вас любит - рядом", - дала совет ведущая.
Звезда "1+1" добавила, тяжелые времена ей помогли пережить семья и друзья - так что выбор не молчать о заболевании был верным.
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"Спасибо домашним. И мне сложно представить, как выдерживают процесс болезни и лечения те, кто решает не говорить о беде. Напротив: еще большая волна нежности и любви, которой окутали меня все, кто знал о диагнозе – и зрители также – стала дополнительным сильным лекарством", - поделилась Мазур.
Напомним, ведущая "1+1" Алла Мазур показала, как украинцев "унижают" в "Борисполе".
Как сообщала Politeka, победившая рак звезда "1+1" Алла Мазур обратилась к украинцам с напоминанием.
Также Politeka писала, что победившая рак звезда "1+1" Алла Мазур вспомнила, какой была до популярности.