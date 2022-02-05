На одной из фан-страничек 42-летнего Балана в Инстаграм опубликовали любопытный снимок, на котором артист предстал вместе с девочкой-копией певицы Тины Кароль, передает Politeka.net.
Как известно, Дану и Тине несколько лет приписывали роман, который, как утверждали их поклонники, зародился на проекте "Голос країни". Несмотря на то, что Балан развеял слухи, прокомментировав, что между ними только дружба и симпатия, многие продолжают фантазировать, что они все же станут когда-нибудь парой.
И хоть Балана давно не видели вместе с Кароль, но фото с ее маленькой копией, тоже наделало шума. Девочку на снимке зовут Тиной Синяговской. Ей семь лет. Три года назад мама малышки создала ей аккаунт в Инстаграм, где публикует фото дочки, повторяя образы певицы.
Публика активно комментирует увиденное:
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"Это отражение души Дана!!!!🔥 Света и любви!!!! ❤️Всем позитива🔥"
"А с большой Тиной когда новое фото"
"С маленькой Тиной легче договориться, чем со старшей😂"
"Где же проект с детьми?("
"Действительно, когда мы увидим "Голос. Дети"
"Зайки 🥰"
"Милашки !!!🔥❤️🔥"
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