Молдавский певец Дан Балан, экс-судья "Голосу країни", который сейчас строит карьеру в Украине, обескуражил неожиданным фото.

На одной из фан-страничек 42-летнего Балана в Инстаграм опубликовали любопытный снимок, на котором артист предстал вместе с девочкой-копией певицы Тины Кароль, передает Politeka.net.

Как известно, Дану и Тине несколько лет приписывали роман, который, как утверждали их поклонники, зародился на проекте "Голос країни". Несмотря на то, что Балан развеял слухи, прокомментировав, что между ними только дружба и симпатия, многие продолжают фантазировать, что они все же станут когда-нибудь парой.

И хоть Балана давно не видели вместе с Кароль, но фото с ее маленькой копией, тоже наделало шума. Девочку на снимке зовут Тиной Синяговской. Ей семь лет. Три года назад мама малышки создала ей аккаунт в Инстаграм, где публикует фото дочки, повторяя образы певицы.

Публика активно комментирует увиденное:

"Это отражение души Дана!!!!🔥 Света и любви!!!! ❤️Всем позитива🔥"

"А с большой Тиной когда новое фото"

"С маленькой Тиной легче договориться, чем со старшей😂"

"Где же проект с детьми?("

"Действительно, когда мы увидим "Голос. Дети"

"Зайки 🥰"

"Милашки !!!🔥❤️🔥"

Напомним, в сеть попали кадры зажигательных танцев Балана и Кароль: "Я только с Тиной..."

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