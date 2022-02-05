Надежда Мейхер заговорила о чувственности и эмоциях из-за перемен в человеческих жизнях.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Надежда Мейхер является активной пользовательницей Инстаграм, где часто выкладывает кадры из чувственных фотосессий и рассказывает о своих буднях. Также певица начала заниматься дизайном одежды.

Не смотря на занятость, не забывает Мейхер и о творчестве, периодически публикуя стихи или строчки из различных произведений. В этот раз под нежным фото в черно-белой обработке Надежда представила стих, который публиковала в прошлом году.

«Шикарное монохромное фото🙌; Невероятно!!!❤; Очень красиво 😍; Люблю это божественное тело!❤; Богиня Любви и Красоты; Достойно взрослеющая женщина 😍; Умереть одним и родиться новым в следующий момент ❤️; Надя это невозможно умирать и заново рождаться», - пишут в сети.

Также Мейхер опубликовала чувственное фото, которое свело поклонников с ума. Певица предстала в платье с огромными вырезами, которое оставило открытыми ее хрупкие плечи. Артистка искусила публику, приняв соблазнительную позу, а полупрозрачное кружево добавило образу особого шарма.

Как известно, Мейхер является основательницей собственного бренда одежды. Она не только придумывает наряды, но и регулярно демонстрирует их на себе.

Напомним, что Надежда Мейхер очаровала чувственным видом в платье с перьями: «Богиня любви».

Как сообщала Politeka, Надежда Мейхер в алом пеньюаре показала необычное тату: фото.

Также Politeka писала, что Мейхер показала эффектное платье, рассказав, чем вдохновлялась при его создании.