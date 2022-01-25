39-летняя Мейхер опубликовала архивный снимок в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net. Брюнетка частенько радует фанатов пикантными кадрами, поэтому неудивительно, что решила напомнить о себе столь ярким способом.

Мейхер позировала на снимке на подушках дивана. Для фотосессии Надежда выбрала красный пеньюар. Для большего эффекта экс-звезда "ВИА Гры" задрала подол, показав свои стройные ножки. В глаза сразу же бросается необычное тату на левом бедре.

Ранее Мейхер рассказывала о своих татуировках. Их у нее две, и они составляют единый ансамбль. Украсить свое тело звезда решилась будучи еще совсем молоденькой, когда ей было около 22 лет. Надежда признавалась, что года два вынашивала идею сделать тату на копчике и ноге.

"Для тату на копчике выбрала картинку сердца, обвитого терновым венком. Над ним развивается пламя, а снизу стекает капелька крови. На тот момент этот образ был органичен со мной. В продолжение темы возникла вторая татуировка – терновый венок на ноге", – делилась экс-"ВИА Гра".

Пару раз красотке приходилось делать коррекцию своих татуировок.

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