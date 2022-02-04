Бывшая «холостячка» Ксения Мишина неожиданно заговорила о том, что хотела бы выступать на большой сцене, однако не в качестве актрисы.

Такое признание звезды появилось в Телеграм-канале Instaманія. Также Мишина поделилась коротким заявлением в своем Инстаграм.

«Я всегда мечтала побывать на большой сцене. Но не в роли актрисы…Многих это удивит», - написала знаменитость.

Мишина пояснила, что у нее давно была мечта выпустить собственную песню. Для этого звезда даже начала заниматься вокалом, однако пока ее основная карьера не дает посвящать этому занятию достаточно времени.

«Я всегда мечтала записать песню и выступить на сцене. Даже начала заниматься вокалом, но мне катастрофически не хватает времени, чтобы развивать это мое хобби. Потому оно пока так и остается в формате мечты! Но я уверена, что в скором будущем это изменится», - заявила актриса.

Отметим, что Мишина известна в первую очередь благодаря своей актерской карьере. Помимо этого она также активно ведет свой блог и участвует в популярных телепроектах.

Напомним, Мишина обескуражила кадрами из спальни и похвасталась необычным постельным бельем.

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