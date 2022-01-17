Как сообщает Politeka.net, жена популярного актера Степана Казанина из студии "Квартал 95" Наталья поделилась в своем Instagram ярким кадром с отдыха. На снимке красотка предстала в совершенно необычном образе, атмосферы кадру добавляет свет закатного солнца.

На фотографии Наталья запечатлена в красивой локации, она присела у скамейки, а за ее спиной видно лучи заходящего солнца и волны океана. Перед камерой жена актера появилась в тонком халате, который почти невозможно разглядеть. Ее волосы небрежно уложены, а на лице серьезный вид.

В подписи к публикации Казанина рассказала об экспериментах с фотографией: "Ракурсы, свет, композиция. Зачем в инсте все эти сложности? Щелкай себе и щелкай, крутись перед камерой. А ведь как удачно можно исказить очертания и сделать стройнее фигуру! Вот тебе и первая выгода! Поймать кадр, который существовал только в твоем воображении! Вот тебе и вторая выгода! Запечатлеть простой предмет так, что им придётся только любоваться! Вот тебе и третья выгода! Подчеркнуть детали, зацепиться за них! Вот тебе и четвертая выгода! Убрать лишнее, оставить суть и смысл! Вот тебе и пятая выгода! А еще добавить эмоцию, с этим точно не прогадаешь! Я, правда, сама пока не волшебница, я еще только учусь. Но сколько же всего интересного можно найти даже в случайном удачном кадре!".

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