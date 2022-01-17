Как сообщает Politeka.net, жена популярного актера Степана Казанина из студии "Квартал 95" Наталья поделилась в своем Instagram ярким кадром с отдыха. На снимке красотка предстала в совершенно необычном образе, атмосферы кадру добавляет свет закатного солнца.
На фотографии Наталья запечатлена в красивой локации, она присела у скамейки, а за ее спиной видно лучи заходящего солнца и волны океана. Перед камерой жена актера появилась в тонком халате, который почти невозможно разглядеть. Ее волосы небрежно уложены, а на лице серьезный вид.
В подписи к публикации Казанина рассказала об экспериментах с фотографией: "Ракурсы, свет, композиция. Зачем в инсте все эти сложности? Щелкай себе и щелкай, крутись перед камерой. А ведь как удачно можно исказить очертания и сделать стройнее фигуру! Вот тебе и первая выгода! Поймать кадр, который существовал только в твоем воображении! Вот тебе и вторая выгода! Запечатлеть простой предмет так, что им придётся только любоваться! Вот тебе и третья выгода! Подчеркнуть детали, зацепиться за них! Вот тебе и четвертая выгода! Убрать лишнее, оставить суть и смысл! Вот тебе и пятая выгода! А еще добавить эмоцию, с этим точно не прогадаешь! Я, правда, сама пока не волшебница, я еще только учусь. Но сколько же всего интересного можно найти даже в случайном удачном кадре!".
Дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве: «Сегодня 18 лет…»
Экс-ВИА Гра Мейхер изумила смелым образом в сетчатых колготках: "Надя, восторгаюсь"
"Огромное спасибо ": 74-летняя София Ротару приготовила украинцам сюрприз, внучка и сын в восторге
Маленькие дети разбились в ДТП на украинской трассе, их пришлось вырезать из авто: появились фото
Мирзоян, ушедший из семьи ради Тони Матвиенко, обратился к единственной дочери:
Напомним, Жена Казанина из "Квартал 95" в красном платье на Мальдивах напросилась на комплименты: "Какая красотка".
Как сообщала Politeka, Жена звезды "Квартал 95" Казанина в крошечном купальнике хвастнула мальдивским загаром: "Вечно бы...".
Также Politeka писала, что Звезда "Квартала 95" Казанин вместе с женой вызвали восторг кадрами с Мальдив: "Какая нежность".