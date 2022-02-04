Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является популярной певицей и актрисой. На своей странице в Инстаграм певица продемонстрировала кардинальное перевоплощение перед съемками. На какие именно съемки она собралась, певица не раскрыла. На кадрах на фоне кто-то заметил, что Полякова постоянно использует фильтры.
"Вот это вот твой кукольный фильтр, блин", — говорят на фоне.
"Никакого тут фильтра нет. Что ты сдаешь меня? Это без фильтра. Всё без фильтра. Только проснулась в кровати. Доброе утро", — пошутила Ольга Полякова.
Также, на кадрах певица показала своё перевоплощение. Полякова покрутилась перед камерой в парике с волнистыми волосами каштанового цвета.
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"Ну что, ребята...Я наверное покрашусь. Как вы считаете, мне идет?", — спросила Ольга Полякова.
Напомним, что недавно артистка стала новым тренером в 12-ом сезоне проекта "Голос країни".
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