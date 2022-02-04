Как пишет Politeka.net, Оля Полякова не только популярная украинская певица, но и детектив шоу "Маска", а также тренер вокального проекта "Голос країни". Звезда не забывает и о социальных сетях, где в этот раз в сторис Инстаграм показала, как изменила свою внешность.

На сторис звезда сидела в эффектном платье в гримерке. Артистка уже была с укладкой и макияжем.

"Ребята, смотрите, Анжела мне сделала новый нос. Иди в кадр, Анджела. Как ты сделала мне такую пластику носа. О Боже, а зубы. Ты что, мне и зубы сделала?", - спросила звезда.

На следующем сторис Полякова устроила эффектную фотосессию с Натальей Могилевской. Звезда опубликовала четыре снимка, на которых можно увидеть роскошные образы певиц. Если Оля была в черном, то Наталья решила использовать красный цвет.

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