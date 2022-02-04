Как сообщает Politeka.net, 16-летняя дочь суперблондинки украинского шоу-бизнеса Оли Поляковой Маша не перестает эпатировать публику своими модными экспериментами. То она примеряет эпатажные наряды, то поет матерные песни, то выкрасила роскошную шевелюру в огненно-рыжий цвет. Теперь же юная красотка впечатлила кардинально новым имиджем.

Снимки Маши Поляковой в ее новом амплуа опубликовали на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram. Как видно, дочь певицы позирует в откровенной "школьной форме" с короткой юбкой, свободной блузкой и объемным пиджаком, а на шее у нее оригинальный галстук. Поменялась и прическа Маши – ее волосы частично заплетены в косы, а частично распущены, а вокруг лица ими "нарисован" узор. На лице красотки яркий макияж с черными стрелками и яркой помадой.

Пользователи тут же принялись высказывать свое мнение по поводу внешности Маши Поляковой: "Красотка, правильно, ей же нужно выделяться по-своему", "Я думала Моника Белуччи", "Супер", "Очень круто выглядит! Напоминает по стилю группу Maneskin. Эти ребята сейчас современную молодёжь вдохновляют", "Красотка", "Такое впечатление, что мама доплачивает этой передаче", "Не красивая. Нужно, как и мама, пластикой подправить", "Жесть", "Каждый сходит с ума по-своему", "Нет слов одни эмоции", "Яблоня от яблони", "Копия мамы".

Напомним, Дочь Поляковой устроила провокацию с неприличным поведением, фото: "Наверное, нам уважения совсем нет".

Как сообщала Politeka, Дочь Поляковой радикально сменила имидж, став похожей на Монику Беллуччи: "Ты просто космос".

Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой насмешила украинцев, подколов маму: "А я говорила...".