Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда и светская дива Ким Кардашьян, которая собрала многомиллионную аудиторию в своем Instagram, удивила поклонников новыми фото в соцсети. Так, звезда опубликовала два снимка, на которых предстала в совершенно разных образах. При этом больше всего внимания досталось именно второму фото.

На этой фотографии Кимберли позирует в совершенно неприсущем для нее наряде – на ней облегающее черное платье-миди строго кроя, которое идеально легло по фигуре, подчеркивая все изгибы. Свой образ красотка дополнила черными сапогами на шпильках и маленькой белой сумочкой. Ее волосы уложены в гладкую прическу, а на лице модные солнцезащитные очки.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать необычный образ Кардашьян: "Нет слов для второго фото", "Люблю тебя и Баленсиагу", "Люблю этот момент", "Наряд огонь", "Ты удивительная, Ким", "Я никогда не видела тебя такой", "Безумный образ", "Сочная", "Здесь есть мужчины?", "У меня сегодня день рождения, ты знаешь", "Простота и утонченность".

Напомним, Кардашьян с веселыми подругами устроила пижамную вечеринку в розовом: нескромные кадры.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в розовой маленькой пижаме не стала скрывать загорелые формы: "Лучше, чем Барби".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в сплошной коже мотивировала мудрыми словами: "Счастье – это ключ к...".