Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян, которая имеет собственный бренд белья и косметики, часто радует фанатов со всего мира яркими фото из своей насыщенной жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась нескромными кадрам с пижамной вечеринки, которую устроила с подругами по случаю дня рождения одной из них.

На фотографиях Кимберли ее подружки-красотки запечатлены, похоже, на яхте, они разместились на белых простынях и весело позируют фотографу. Все трое красоток появились перед камерой в похожих розовых пижамах, которые только подчеркивают их упругие формы. Судя по симкам, Ким и ее подруги весело провели время на своей вечеринке.

В подписи к фотографиям Кардашьян написала: "Пижамная вечеринка в пижамах в честь дня рождения @nataliehalcro! Люблю тебя, Нат!". Поклонники тут ж принялись комментировать новые фото на странице светской дивы, засыпая ее и подружек комплиментами.

Напомним, Ким Кардашьян в сплошной коже мотивировала мудрыми словами: "Счастье – это ключ к...".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян устроила вечерние развлечения с девушками у бассейна: "Должны продолжить...".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в платье с корсетом взбудоражила дерзким стилем: "Огненная женщина".