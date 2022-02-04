Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм певец поделился шуточным изобличающим постом. В нем Дантес пожаловался на то, что в последние два дня часто слышит стенания людей, «пропустивших 2.02.2022 22:22».
Певец подчеркнул, что сам он в подобное не верит.
«Вы чего, золотые мои, это же просто цифры. Они никак не влияют на вашу жииизнь! Хоть осуждать нельзя, но я этот бред осуждаю», - написал певец.
Однако его дальнейшие слова противоречили этому заявлению.
«Осуждаю, потому что я не поленился и поставил будильник на 22:21. Сел в своём месте силы, сформулировал запрос и отправил желание во вселенную. И не ною», - подчеркнул Дантес.
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Он также приободрил всех суеверных людей, напомнив, что впереди их ждет «22.02.2022 22:22 и 02:02». Дантес посоветовал уже сейчас заводить будильники.
Шуточный пост артиста насмешил его жену, Надю Дорофееву.
Напомним, Дорофеева в брюках с разрезами на бердах удивила танцами на улице.
Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес после тренировки хвастнул подкачанным телом.
Также Politeka писала, что встревоженный муж Дорофеевой Дантес бросился к врачу и выяснил, что с ним.