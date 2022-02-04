Известная певица и экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева в необычном наряде устроила танцы посреди улицы и сделала заявление.

Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной певицей и наставником в шоу "Голос країни". Недавно певица заявила, что вскоре выйдет её новый трек под названием "raznotsvetnaya", который для неё многое значит. На своей странице в Инстаграм Дорофеева опубликовала новые Сториз. На кадрах певица крутится в необычном черном наряде под отрывок новой песни.

На Дорофеевой черный плащ, необычные брюки с разрезами под бердами, и белый лонгслив. Наряд отлично подчеркивает шикарную фигуру певицы.

"Первый сниппет "raznotsvetnata" уже завтра в Тик Ток", — рассказала Надя Дорофеева.

Стоит отметить, что недавно певица сделала себе новую татуировку на ноге с этим словом. Она рассказала, что для неё это что-то новое, знак того и напоминание, что она смелая, и владеет разными эмоциями.

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