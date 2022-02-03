Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является успешным украинским артистом. Звезда сейчас активно занимается творчеством, а в прошлом году решил начать заниматься спортом. На новых сторис Дантес показал, как у него начинается утро в день тренировки.
"8.36, самое время испробовать магию утра. Пойду на тренировку", - сказал Дантес.
Артист был без футболки и снимал сам себя для сторис.
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После этого звезда уже был в спортзале и скакал на скакалке. А потом начал бить кувалдой по шине.
"Утро", - написал Дантес.
На следующем сторис Владимир снова был без футболки.
"Вернулся с тренировки. И у меня сейчас неделя без сахара... Как и пэпси, классно все сошлось", - сказал Дантес, выпивая напиток.
"Хорошего дня", - добавил артист, после чего сторис закончилось.
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