Артист Владимир Дантес, который женат на Наде Дорофеевой, показал, как начался его день с тренировки.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является успешным украинским артистом. Звезда сейчас активно занимается творчеством, а в прошлом году решил начать заниматься спортом. На новых сторис Дантес показал, как у него начинается утро в день тренировки.

"8.36, самое время испробовать магию утра. Пойду на тренировку", - сказал Дантес.

Артист был без футболки и снимал сам себя для сторис.

После этого звезда уже был в спортзале и скакал на скакалке. А потом начал бить кувалдой по шине.

"Утро", - написал Дантес.

На следующем сторис Владимир снова был без футболки.

"Вернулся с тренировки. И у меня сейчас неделя без сахара... Как и пэпси, классно все сошлось", - сказал Дантес, выпивая напиток.

"Хорошего дня", - добавил артист, после чего сторис закончилось.

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