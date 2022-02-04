Знаменитый украинский дизайнер и создатель собственного бренда одежды Андре Тан удивил смелым кадром и раскрыл историю его создания.

Как пишет Politeka.net, новый пост в своем Инстаграме Тан посвятил важному событию в мире украинской моды – 25-летию Ukrainian Fashion Week. В публикации модельер напомнил, что организатором этого мероприятия на международном уровне стала Ирина Данилевская.

Андре восхитился уровнем организации события, отметив, что он не уступает Парижской, Миланской и другим неделям моды.

Свой пост Тан сопроводил весьма смелым черно-белым снимком. На нем дизайнер позировал без одежды, сидя перед камерой в эффектной позе.

«На обложке поста вы видите фотографию, с которой у меня ассоциируется Ukrainian Fashion Week. Тогда, в 2008 году, я сделал коллекцию в честь памяти Ив Сен Лорана, когда он умер. Вместо поклона я сфотографировался в точности как он для рекламы своего знаменитого аромата Pour Homme в 1971 году — полностью голый», - рассказал дизайнер.

По его словам, снимок был сделан в ночь перед показом.

Фото модельера впечатлило ведущую Иванну Онуфрийчук, а Слава Демин не смог удержаться от шутки.

«А зачем ты свое лицо на тело Шварцнеггера поставил?», - написал радиоведущий.

Напомним, Андре Тан переживает потерю важного для себя человека.

Как сообщала Politeka, Андре Тан махнул на отдых и похвастался недоступной для многих роскошью.

Также Politeka писала, что 39-летний Андре Тан с самого утра оказался под капельницей.