Как пишет Politeka.net, бизнесмен, который уже после финала «Холостячки» сохранил близкие отношения с певицей, поделился в Инстаграм рассказом о своем увлечении.

Тарапата признался, что несколько лет назад познакомился с таким видом досуга, как серфинг.

«В момент когда меня колбасила, как в стиральной машинке, очередная волна, я понял - да, это мое! Но по иронии судьбы, как только для себя я определил серф как хобби, на протяжении последних лет не было ни единой возможности к этому вернуться! Но сейчас я наконец-то здесь и я счастлив!», - рассказал Тарапата.

Сейчас он отдыхает на Шри-Ланке и, по его словам, серфинг – единственное хобби, ради которого он готов вставать каждое утро в 7 часов и бежать за доской.

Бизнесмен добавил, что в этом году планирует еще вернуться к этому занятию.

В комментариях к его посту отметилась Огневич.

«Классное хобби, я считаю», - написала певица.

«Готовься», - ответил на ее реплику Тарапата, добавив подмигивающий смайлик.

На это Злата ответила смайликами с огнем.

В финале «Холостячки» Огневич отдала предпочтение Андрею Задворному, однако пара рассталась почти сразу после конца съемок. По словам певицы, в тот период ей было тяжело, однако Тарапата ее поддержал. Сейчас они утверждают, что между ними близкие отношения, однако пока о романтике речи не идет.

Напомним, отвергнутого "Холостячкой" Огневич Тарапату засекли в компании загадочной брюнетки.

Как сообщала Politeka, финалист "Холостячки" Тарапата поплатился за свою самоуверенность.

Также Politeka писала, что звезда "Холостячки" Тарапата на отдыхе рассказал о масштабной трагедии и показал фото.