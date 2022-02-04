Как пишет Politeka.net, бизнесмен, который уже после финала «Холостячки» сохранил близкие отношения с певицей, поделился в Инстаграм рассказом о своем увлечении.
Тарапата признался, что несколько лет назад познакомился с таким видом досуга, как серфинг.
«В момент когда меня колбасила, как в стиральной машинке, очередная волна, я понял - да, это мое! Но по иронии судьбы, как только для себя я определил серф как хобби, на протяжении последних лет не было ни единой возможности к этому вернуться! Но сейчас я наконец-то здесь и я счастлив!», - рассказал Тарапата.
Сейчас он отдыхает на Шри-Ланке и, по его словам, серфинг – единственное хобби, ради которого он готов вставать каждое утро в 7 часов и бежать за доской.
Бизнесмен добавил, что в этом году планирует еще вернуться к этому занятию.
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В комментариях к его посту отметилась Огневич.
«Классное хобби, я считаю», - написала певица.
«Готовься», - ответил на ее реплику Тарапата, добавив подмигивающий смайлик.
На это Злата ответила смайликами с огнем.
В финале «Холостячки» Огневич отдала предпочтение Андрею Задворному, однако пара рассталась почти сразу после конца съемок. По словам певицы, в тот период ей было тяжело, однако Тарапата ее поддержал. Сейчас они утверждают, что между ними близкие отношения, однако пока о романтике речи не идет.
Напомним, отвергнутого "Холостячкой" Огневич Тарапату засекли в компании загадочной брюнетки.
Как сообщала Politeka, финалист "Холостячки" Тарапата поплатился за свою самоуверенность.
Также Politeka писала, что звезда "Холостячки" Тарапата на отдыхе рассказал о масштабной трагедии и показал фото.