Как пишет Politeka.net, Максим Тарапата является успешным бизнесменом, а также участником шоу "Холостячка" со Златой Огневич. И хотя главная героиня предпочла Андрея Задворного, но после разрыва отношений с победителем певица подружилась с Максимом, который поддержал артистку после разрыва. На новых сторис в Инстаграм Тарапата рассказал, за что поплатился.

"В общем, что произошло. В один из первых дней я пошел кататься и решил не разминаться, мол и так все хорошо. И с серфом это как-то странно работает, ведь как бы ты не был физически подготовлен, мышцы там работают по другому. И в итоге я сильно потянул спину. Я просто не мог ни ходить, ни разогнуться, жесть. По всему острову искал массажиста-волшебника, кого угодно, чтобы меня привести в форму", - сказал бизнесмен о своей травме.

Напомним, звезда "Холостячки" Тарапата на отдыхе рассказал о масштабной трагедии и показал фото

А еще Politeka сообщала, что Тарапата из "Холостячки" покинул Украину и вызвал бурную реакцию Огневич

Также Politeka писала, что Тарапата засек финалиста "Холостячки" под подъездом Огневич, выяснилось неожиданное