Бизнесмена Максима Тарапату, который принимал участие во втором сезоне шоу "Холостячка" со Златой Огневич, на отдыхе заметили в компании красавицы-брюнетки.

Как сообщает Politeka.net, на странице holostyak_.news в Instagram опубликовали несколько кадров из Максимом Тарапатой, который во втором сезоне шоу "Холостячка" получил отказ от певицы Златы Огневич. Так, бизнесмена, который отдыхает на Шри-Ланке, засекли в компании загадочной незнакомки и сделали несколько фото.

"И вот на одной из вечеринок его заметили с неизвестной дамой. Они очень тесно общались друг с другом посреди толпы и громкой музыки. А потом решили уединиться среди пальм", - говорится в публикации.

На одной из фотографий видно, что девушка сидела в Максима Тарапаты на руках.

Поклонники начали активно обсуждать фотографии: "Правильно делает, а что ему всю жизнь ждать пока Злата соизволит оказать ему внимание", "И какая теперь разница, кого Макс обнимает среди пальм, каждый выбрал свой путь", "Круто Максик отдыхает...ну а что ему Злату всю жизнь ждать 😂 неизвестно, где ждет тебя твое 😍 ", "Молодец, надо отдыхать душой и телом!!! 🔥🔥👏", "Молодец! Он свободный человек и имеет право быть с тем, с кем хочет. Желаю большого счастья и взаимной любви! ❤️".

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