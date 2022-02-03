Как сообщает Politeka.net, на странице holostyak_.news в Instagram опубликовали несколько кадров из Максимом Тарапатой, который во втором сезоне шоу "Холостячка" получил отказ от певицы Златы Огневич. Так, бизнесмена, который отдыхает на Шри-Ланке, засекли в компании загадочной незнакомки и сделали несколько фото.
"И вот на одной из вечеринок его заметили с неизвестной дамой. Они очень тесно общались друг с другом посреди толпы и громкой музыки. А потом решили уединиться среди пальм", - говорится в публикации.
На одной из фотографий видно, что девушка сидела в Максима Тарапаты на руках.
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Поклонники начали активно обсуждать фотографии: "Правильно делает, а что ему всю жизнь ждать пока Злата соизволит оказать ему внимание", "И какая теперь разница, кого Макс обнимает среди пальм, каждый выбрал свой путь", "Круто Максик отдыхает...ну а что ему Злату всю жизнь ждать 😂 неизвестно, где ждет тебя твое 😍 ", "Молодец, надо отдыхать душой и телом!!! 🔥🔥👏", "Молодец! Он свободный человек и имеет право быть с тем, с кем хочет. Желаю большого счастья и взаимной любви! ❤️".
Ранее Politeka сообщала, что Злата Огневич сделала признание об отношениях с Тарапатой после "Холостячки": "Макс крутой".
Напомним, что Тарапата засек финалиста "Холостячки" под подъездом Огневич, выяснилось неожиданное: "Сижу в машине...".
Также Politeka писала, что финалист "Холостячки" Тарапата поплатился за свою самоуверенность: "Ни ходить, ни разогнуться...".